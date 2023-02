Giordano: «Roma-Cremonese? Mi sembrava una partita...»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio commenta la partita di ieri che è costata l’eliminazione della Roma in coppa Italia

A far scalpore ieri sera è stata la clamorosa eliminazione della Roma in coppa Italia contro la Cremonese. Ad analizzare il match ai microfoni di Radiosei ci pensa Bruno Giordano, con idee molto chiare

PAROLE – «Se la Cremonese elimina il Napoli e la Roma, se il Lecce batte la Lazio in campionato e rischia di vincere con il Milan qualche domanda dobbiamo farcela sul livello del calcio italiano. Oggi da noi basta avere una buona fisicità per mettere in difficoltà i migliori club.»

«Per quanto riguarda i giallorossi, mi sembra che ci sia un po’ di confusione, anche per la questione Zaniolo. Ieri ho visto cose incredibili in campo, mi è sembrato di vedere una gara di Serie B, con un livello tecnico molto basso. Ci sono alcuni giocatori davvero non all’altezza, mentre in questa città la tendenza è quella di sopravvalutare i calciatori»