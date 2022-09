Giordano risponde a Cassano: «La sua uscita fa rimanere male il calcio»

Bruno Giordano ha risposto alle recenti dichiarazioni di Antonio Cassano, le sue parole per le frequenze di Radiosei

Durante la trasmissione «Muschio Selvaggio» di Fedez, Antonio Cassano ha rilasciato forti dichiarazioni sul Napoli che vinse il primo scudetto, definendo come «scappati di casa» i protagonisti di quella squadra, escluso Maradona. Tra questi c’era anche Bruno Giordano che ha risposto così, tramite le frequenze di Radiosei:

«Credo che la sua uscita faccia rimaner male proprio il calcio italiano. Con quel Napoli abbiamo vinto contro grandi squadre, quindi è un po’ come dire che anche grandi giocatori come Matthaus, Falcao, Zico, che in quella stagione abbiamo battuto, sono ‘scappati di casa’. Ognuno può dire quello che vuole, ci mancherebbe, ma fra colleghi ci vorrebbe un pizzico di rispetto in più. La generazione prima della mia (Rivera, Mazzola, ecc) è stata la più grande di tutti i tempi. Non mi permetto di dare giudizi simili ad altri giocatori».