Serie A, Giordano: «Ripresa? Sì, dobbiamo imparare a convivere con il virus»

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio dove ha detto la sua in merito all’eventuale ripresa del campionato

Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, è tornato a parlare ai microfoni di Tmw Radio per esprimere la propria opinione in merito ad un’eventuale ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

«Chi ci dice che a settembre si può ripartire con più sicurezza? Si deve convivere con il virus e pensare a ripartire già da ora. Si deve cominciare ad andare fuori».