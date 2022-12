Giordano: «Maximiano deve sfruttare il ritiro. Lazio, non sottovalutare…»

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del ritiro della Lazio, soffermandosi sui singoli

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano. L’ex bomber biancoceleste ha parlato del ritiro della Lazio in Turchia e degli obiettivi per la prossima stagione, soffermandosi anche sul caso Luis Alberto. Le sue parole:

RITIRO – «La Lazio deve impegnarsi e fare test seri, non deve sottovalutare nulla e non deve tirare indietro la gamba. Anche perché quando lo fai rischi infortuni. Fino ad oggi hai fatto tecnica e tattica, ora è già tempo di ritrovare il ritmo partita. La Lazio alla ripresa incontrerà squadre più deboli che fanno dell’agonismo la propria arma migliore».

MAXIMIANO – «Deve farsi trovare pronta, tra 20 giorni ci risiamo. Queste amichevoli sono importanti per chi vuole conquistare maggior spazio, questa è la legge del calcio. Credo abbia le qualità, non credo che la Lazio sia una società che getti alle ortiche così 10 milioni di euro. Ora deve mettersi in mostra».

LUIS ALBERTO – «La vedo difficile che per il modo di concepire il calcio, Simeone voglia Luis Alberto a Madrid. Lui predica un calcio di corsa, dinamismo e attenzione difensiva. Complicato anche pensare che il Real Madrid punti su Muriqi come alternativa a Benzema. A questo punto mi riprendo Jovic. Se fosse vero, vorrebbe dire che non ci abbiamo capito nulla (ride, ndr)».