Giordano e Maradona hanno condiviso una vera amicizia prima della maglia del Napoli. L’ex bomber della Lazio ricorda El Diez

Tre anni con la stessa maglia, quella del Napoli. Una vita come amici. Giordano – ex bomber della Lazio – ricorda oggi Maradona con un dolce messaggio su Instagram:

«Come mi hai detto tu pochi giorni fa: sempre al mio fianco dentro e fuori dal campo ! Per me sei stato più grande come amico che come calciatore. Ti voglio bene».