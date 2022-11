Giordano: «Luis Alberto deve dimostrare di essere bravo con i fatti e non le parole»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei della situazione legata a Luis Alberto. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Il problema di gestione sarà circoscritto al periodo in cui il mercato sarà aperto. Poi se non dovesse arrivare una soluzione in uscita, cosa che io mi auguro, il ragazzo si rimetterà in linea per mettersi in mostra nell’ottica del calciomercato estivo. Per andare in un’altra squadra a giugno deve continuare a dimostrare di essere un bravo giocatore, con i fatti e non a chiacchiere. La stessa cosa vale per il tecnico che dovrà gestire la situazione, motivare di più il giocatore e trovare gli spazi che riterrà più opportuni. Converrà a tutti far rientrare la questione dopo il mercato».