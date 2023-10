Giordano: «Le parole di Sarri post Milan? Sono di un tecnico che deve essere cacciato»

Giordano, l’ex laziale si esprime con parole dure nei confronti di Sarri dopo le sue dichiarazioni post Milan-Lazio

A far discutere in queste ultime ore in casa Lazio sono le dure parole di Sarri riguardo il calciomercato. A commentare le dichiarazioni ci pensa Bruno Giordano, il quale si espone con idee chiare a Radiosei

PAROLE – La partita ci può stare che la perdi ma tutto quello che ne deriva dopo sa di molto caos. Quelle frasi che Sarri dice dopo la partita può dirle anche dopo la gara con il Torino. Il dopo crea caos all’interno della tifoseria, può demotivare il gruppo. Quello che ha detto andata detto in separata sede con il presidente e il ds Fabiani, dirlo a fine gara non ha nessun senso in questo modo. Se sei un bravo allenatore devi fare di necessità virtù, anche la Juve voleva Frattesi e Berardi ed è stato preso Weah. Queste sono interviste in cui in altre società non è escluso che ti mettano alla porta. La risposta di Lotito? Un altro sbaglio, chiami l’allenatore lo porti a cena e parli. Queste cose, ripeto, fanno male ai tifosi