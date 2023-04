Giordano: «Le differenze tra il Napoli e la Lazio di Sarri? Vi dico»

Giordano, l’ex giocatore della Lazio fa il paragone tra i biancocelesti di Sarri e il Napoli guidata dal comandante

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano, il quale analizza il Napoli e l’attuale Lazio di Sarri e rilascia queste dichiarazioni a riguardo

PAROLE – Quando le cose vanno bene vedi un po’ tutto al massimo, ma sono squadre con caratteristiche diverse. E’ vero che ha inventato Anderson punta come fu con Mertens, ma i risultati sono diversi.

Io, per esempio, preferisco il brasiliano quando gioca esterno, arriva sul fondo e salta avversari. Per il resto vedo una solidità difensiva simile, ma quel Napoli aveva molto più palleggio. Questa squadra è più verticale ma in grande salute e condizione mentale, oltre ad una maturità diversa