Giordano: «Le critiche di Sarri? Fossi Immobile non le accetterei»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio commenta il momento delicato dei biancocelesti soffermandosi sulle critiche di Sarri alla squadra

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano, il quale analizza il momento delicato della Lazio soffermandosi in particolare, sulle critiche di Maurizio Sarri alla squadra.

PAROLE – «Se fossi un giocatore della Lazio, piuttosto, reagirei in modo diverso alle critiche sulla mentalità mosse da Sarri. Ricordo che c’è Immobile che ha vinto un Europeo, non accetterei volentieri il sentirmi dire che nessuno ha vinto nulla tranne Pedro. Serve personalità anche in questo. Magari Sarri lo fa proprio per cercare una reazione, ma resta il fatto che vengono messi alla berlina pubblicamente»