Giordano: «Tavares sta trovando continuità. Castellanos, Dia e Noslin? Ecco cosa ne penso»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha parlato così di alcuni giocatori della squadra di Marco Baroni

Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Bruno Giordano ha parlato così di alcuni giocatori della Lazio di Baroni:

PAROLE – «Tavares non aveva mai avuto continuità per via dei problemi fisici. Castellanos, Dia e Noslin? Nessuno di loro è un capocannoniere come Immobile, capace di segnare 30 e più gol a stagione, ma stanno facendo molto bene e magari tutti assieme toccheranno e supereranno quella soglia».