Giordano: «Lazio superiore alla Roma, derby deciso da un episodio» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ha commentato la vittoria della Lazio sulla Roma:

«Era chiaro che sarebbe stato un derby deciso o comunque cambiato radicalmente dall’episodio.Il primo a segnare avrebbe avuto tante opportunità di vincere e specie nella ripresa la Lazio ha assolutamente meritato. L’unica pecca, forse, è che ha dato la sensazione di non essere troppo vogliosa di raddoppiare. Ha creato delle occasioni, molto bella quella che ha portato Vecino a tu per tu con Rui Patricio, ma spesso manca un po’ di cattiveria. Ora la Lazio ha ritrovato totalmente la base di ogni ragionamento. Ora la testa è libera in virtù dei risultati ottenuti grazie ad un atteggiamento di furore ritrovato. Su quello puoi lavorarci, certo, ma è anche importante avere giocatori che hanno una mentalità già acquisita. Avete visto ieri Guendouzi come ha interpretato la partita? Ora la Lazio ha anche le caratteristiche giuste per essere squadra, poi ha i singoli per fare bene anche dal punto di vista della qualità, di gioco e giocate. Il problema per la Roma non è che la Lazio ha vinto 3 degli ultimi 4 derby, pareggiandone uno, piuttosto che in queste gare non ricordo vere e proprie parate di Provedel e Mandas. La mia sensazione, confermata ancor di più ieri, è che la squadra di Sarri sia davvero superiore alla Roma. In particolare dal punto di vista tecnico. E si è visto dopo l’uscita di Dybala»