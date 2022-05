Giordano: «Lazio padrona del suo destino. Pedro preoccupa»

L’ex biancoceleste Giordano ha parlato della corsa all’Europa della Lazio e non solo

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha parlato della corsa all’Europa della squadra biancoceleste e delle preoccupanti condizioni di Pedro.

EUROPA – «Rispetto a come eravamo messi dopo Torino e Milan si è aperto un altro mondo. La Lazio è padrona del suo destino, compreso quinto posto. Ora ci sono due gare non semplici, occhio per esempio al Verona che vuole chiudere la stagione con il suo record di punti. Ma è lo stesso anche per le concorrenti. Se la Lazio dovesse arrivare quinta vincerebbe anche il derby di classifica con la Roma, ma andrebbe bene anche il sesto posto».

CONDIZIONI PEDRO – «Mi preoccupa molto di più questa situazione proiettata nel futuro. Anche lo scorso anno nella Roma ebbe gli stessi problemi fisici nel girone di ritorno. Credo che la Lazio debba andare sul mercato a cercare un altro esterno. Il prossimo anno non si può affrontare una stagione con le coppe in questa situazione risicata».