Giordano: «Alla Lazio non si sa se un acquisto lo fa l’allenatore o il ds». Ecco le parole dell’ex giocatore

In una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero l’ex giocatore, Bruno Giordano, ha parlato in vista della partita di stasera tra Napoli e Lazio, dando un voto alle due squadre. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «A Spalletti posso dire solamente “tanto di cappello”: gli darei un 10 pieno. Per Sarri bisogna attendere giugno. Un conto è arrivare tra le prime quattro, un conto è restarne fuori. Per ora sarebbe un 6,5. Con l’armonia raggiungi obiettivi importanti come il Napoli. Alla Lazio invece non si sa se un acquisto lo fa l’allenatore o il ds. Quando ci sono idee differenti diventa complicato»