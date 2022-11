Giordano: «Lazio costretta a vincere, ma guai domani a pensare al derby»

Bruno Giordano – intervenuto ai microfoni di Radiosei – ha parlato della gara di domani tra la Lazio e il Feyenoord

«La Lazio è costretta a vincere la gara se vuole evitare una delle retrocesse dalla Champions. Sulla carta è molto più semplice la gara di domani sera con il Feyenoord. Per questo la partita di domani me la giocherei alla grande senza pensare a fare troppo turnover. In questa partita c’è tanto in ballo e vale lo stesso anche per la gara della Roma con il Ludogoretz. Il discorso del derby in questo momento non lo prenderei assolutamente in considerazione. Arrivare alla partita con la Roma da qualificati sposterebbe molto in termini di stimoli e di calendario futuro. Poi da metà novembre in poi c’è tutto il tempo per recuperare energie e condizione».