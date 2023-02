Giordano: «La Conference? Certo che la Lazio la può vincere». Le parole dell’ex giocatore biancoceleste prima della sfida col Cluj

intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex Lazio Bruno Giordano, ha parlato della sfida di stasera della squadra di Sarri contro il Cluj. Le sue parole:

PAROLE– «Sarri ha qualche problema di formazione, ma dobbiamo giocare contro il Cluj e non contro il Bayern. In Europa di tranquillo non c’è nulla, ma credo che la Lazio non possa pensare di non superare il turno. Non vanno dati vantaggi psicologici facendo degli errori di misura che possa dare loro fiducia. La partita va fatta dalla Lazio, non deve esser data confidenza alla gara, facendo una prestazione lucida ed equilibrata. In Europa quando le cose si mettono male è come giocare un derby, cresce la pressione. Panchina scarna? Sarri ci ha abituato a fare poche sostituzioni, certo che di solito sono di maggiore qualità. Tutti hanno problemi in questo periodo, mancano giocatori importanti ma devi andare avanti. Senza timori, siamo nettamente superiori a loro. La Conference? Certo che la Lazio la può vincere. Il Villarreal non è il solito, la mentalità deve essere quella di potersela giocare fino in fondo»