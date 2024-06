Giordano: «Lazio? Le cessioni devono generare fondi da investire. Sui tifosi dico QUESTO». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato delle cessioni della Lazio e della manifestazione dei tifosi biancocelesti che andrà in scena oggi. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «La società deve capire che dietro la Lazio c’è un popolo che non si rassegnerà. Che metterà sempre pressione per fare meglio, per programmare e crescere. Chiaro che serva chiarezza anche da parte dei vertici societari.

Linea del ‘tutti cedibili’? Beh, dipende. Una cosa è fare grosse plusvalenze, cessioni che possano permetterti di avere veramente tanti fondi da investire, altra cosa invece è andare a fare plusvalenze di 1-2 milioni. Manifestazione? Credo che la tifoseria giustamente spinga per avere di più. Penso che ci saranno persone di tutte le età, giovani e meno giovani. E’ un popolo che vigila, che vuole che ci sia un miglioramento costante e non passi indietro. Mi auguro che dalla società ci sia la voglia di ascoltare, anche in silenzio se necessario, il malessere della piazza».