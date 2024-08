Giordano fa IL NOME: «Alla Lazio manca un giocatore del genere. Vi dico che...»

Bruno Giordano fa un nome per il calciomercato Lazio: le dichiarazioni dell’ex attaccante biancoceleste in merito

Bruno Giordano, a Radio Laziale, ha spiegato così il suo punto di vista sulle mosse del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Alcaraz? Non credo sia un playmaker, ma una bella mezzala con buona tecnica. È in stile Folorunsho ma meno fisico, un buon giocatore. L’anno scorso la Juventus l’ha utilizzato poco. Io aggiungerei un giocatore come Reijnders del Milan, mi ricorda Winter. Forse alla Lazio manca un giocatore del genere».