Giordano: «Baroni il modulo lo cambia, lo ha dimostrato. Tutto però dipende da questo»

Le parole di Giordano sulla Lazio di Baroni in vista del match di San Siro con il Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Bruno Giordano ha fatto il punto sul momento che sta vivendo la Lazio di Baroni .

PAROLE– «Milan e Viktoria Plzen non saranno decisive, ma quasi, perché indirizzeranno parecchio. Con un bel risultato a San Siro si terrebbe lontano il Milan. La sconfitta peserebbe molto sul morale e sulla classifica. Vincendo invece si manderebbe un segnale importante alla Juventus per la corsa al 4° posto. In Europa League bisogna sbagliare invece il meno possibile ».

MODULO– «Baroni il modulo lo cambia, lo ha dimostrato. Si può passare al 4-3-3, ma dipende dal momento. Con il ritorno di Vecino si può fare. Tutto però dipende dalla forma fisica della squadra. Alla fine conta l’equilibrio. Il sistema di gioco va scelto anche in base alla freschezza atletica »