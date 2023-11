Giordano: «Lazio, attenta al Bologna. Sono una squadra in salute» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ha parlato della sfida di domani tra Bologna e Lazio.

«Il Bologna è una squadra in grande salute. Non perdono dalla prima giornata e giocano un buon calcio. Hanno ottimi elementi, a livello difensivo sono validi ed hanno un buon palleggio. Bonifazi può essere l’anello debole, perché a volte sbaglia la scelta. Orsolini ormai padrone della fascia destra. Zirkzee ha tecnica individuale straordinaria e sta migliorando sotto porta. Una bella scommessa da parte della dirigenza. E’ una squadra dinamica, Freuler da equilibrio. Corrono molto. Calafiori sta giocando un grande campionato. La Lazio deve fare una partita importante ed avere continuità nei 90 minuti. Motta sta facendo molto molto bene, è molto equilibrato. Motta alla Lazio? Fra i non top, assolutamente fra i primi nomi nel caso in cui Sarri lasciasse. Il Bologna cerca sempre di allargare il campo, soprattutto per sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti come Ferguson»