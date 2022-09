Giordano: «L’attacco della Nazionale lo vedrei sull’asse Pellegrini-Immobile»

Bruno Giordano ha commentato il momento della Nazionale di Mancini. Ecco le sue parole per Radiosei

Bruno Giordano ha parlato così ai microfoni di Radiosei, per commentare i prossimi impegni della Nazionale di Mancini:

NAZIONALE – «Il Mondiale si avvicina, questo influisce già adesso in alcune scelte dei giocatori. Sono mesi di gestione anomala, perché è chiaro che alcuni calciatori preferiscano conservarsi in vista della competizione. La mia esperienza con la Nazionale? Sono stato sfortunato, ho avuto infortuni pesanti a ridosso delle convocazioni. Per me più che ‘blocco Juve’ o altri grandi club, credo sia stata pura fatalità, tante coincidenze sfortunate che mi hanno portato a non essere presenze in occasioni importanti. La cosa che non sopporto, anche a distanza di tanti anni, è stata la squalifica che mi ha impedito la presenza ai Mondiali dell’82. Non ci farò mai pace, a distanza da 40 anni ancora non me ne capacito».

ATTACCO – «L’attacco della Nazionale lo vedrei sull’asse Pellegrini-Immobile. Un trequartista atipico, con alle sue spalle un giocatore come Tonali, che in questo momento è in grande spolvero. Credo che Tonali farà una carriera super, non è solo una questione tecnica, ma anche di testa».