Giordano: «L’assenza di Immobile? Sarri dia più spazio a Cancellieri»

Giordano, l’ex attaccante commenta ai microfoni di Radiosei l’assenza di Immobile e torna a parlare della vittoria di Napoli

La vittoria di Venerdì consente alla Lazio di concentrarsi nel migliore dei modi alla partita contro l’Alkmaar di domani, ma Sarri ha il grattacapo di Immobile che starà fuori per infortunio. Ad intervenire a riguardo è Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei

PAROLE – E’ determinante per il suo modo di essere, in questo momento è un problema perderlo nuovamente. Intendo soprattutto per lui, rischia poi di andare in campo molto condizionato. Non riesce a trovare la condizione purtroppo. Non dobbiamo piangerci addosso, così è, deve essere bravo Sarri a trovare delle alternative. Felipe farà la prima punta, credo che dovrà avere più spazio anche Cancellieri

NAPOLI-LAZIO – A Napoli ha vinto chi ne aveva più bisogno. La Lazio ha fatto una bella partita accorta, ha giocato con grande umiltà. E’ stata brava la squadra di Sarri a mantenere il canovaccio di inizio gara fino alla fine. Se la Lazio avesse avuto più tranquillità avrebbe potuto anche raddoppiare.

Gara importante che ti lancia al terzo posto e che ti fa guadagnare tre punti che alla fine possono essere determinanti per la Champions. Valgono per l’autostima, per poterti permettere un mezzo passo falso in altre gare. Bene anche dal punto di vista tecnico, davvero pochi passaggi sbagliati. Adesso c’è da dare continuità, a noi interessa entrare nelle prime quattro