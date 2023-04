Giordano: «La vittoria con la Juventus è stata veramente tanta roba»

Giordano, l’ex calciatore elogia la Lazio per l’importante vittoria di sabato sera in casa contro la Juventus

Ai microfoni di Radiosei interviene Bruno Giordano, il quale esamina e commenta la vittoria della Lazio di sabato contro la Juventus

PAROLE – La Lazio con la Juventus è stata tanta roba, per un’ora è stata una prestazione perfetta. Ora la Lazio ti viene a pressare fino a quando non fa gol, poi ha acquisito la maturità anche per abbassarsi per poi sfruttare i contropiedi. Sa come muoversi, quello che fa in campo rispetta un copione che conosce bene, sa fare le due fasi.

E’ stata una vittoria di prestigio, ma che soprattutto che ti permette di mantenere il secondo posto con un bel vantaggio sulla quinta. L’entusiasmo sta portando anche convinzione ed aggressività. Per fare grandi partite servono tutte le componenti, ora si vede che c’è predisposizione nell’aiutarsi da parte di tutti. Questo appartiene alle grandi squadre e se vuoi mantenere questo livello devi continuare a curare tutti questi fattori