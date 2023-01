Giordano: «La poca personalità di alcuni comporta a subire le rimonte»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio analizza la situazione dei biancocelesti soffermandosi sulla rimonta subita contro l’Empoli

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano, il quale analizza il momento delicato della Lazio alla luce anche del pari contro l’Empoli di ieri pomeriggio.

PAROLE – «Subire due reti nei dieci minuti finali? Il calcio moderno ti porta a questo, ad avere calciatori di poca personalità che non dominano le partite, ma si fanno dominare dagli eventi. Noi vogliamo il bel gioco ed i grandi risultati, ma questo binomio spetta solo alle grandi squadre.»

«Non si possono avere entrambe le cose, a meno che non hai grandi giocatori. Questo riguarda la Lazio, ma non solo. Vedi Milan ed Inter. Sono calciatori che fin da piccoli sono disciplinati tatticamente e questo è il risultato. Da piccolo, oggi, ti insegnano questo. Nei settori giovanili mai nessuno insegna a buttare la palla fuori o cose simili. Se tu pensi in questo modo, prima o poi l’errore arriva. I principi di gioco di Sarri, e non solo, portano anche a queste situazioni»