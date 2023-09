Giordano: «La partita di ieri è stata pazzesca, sono emozioni che ti rimangono»

Giordano, l’ex biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Radiosei commentando la serata di ieri contro l’Atletico

Ai microfoni di Radiosei, l’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha parlato della partita di ieri contro l’Atletico Madrid rilasciando a riguardo queste parole

PAROLE – Ieri è stata una giornata biancoceleste, con mio figlio Rocco siamo andati anche a Formello a vedere la Primavera. Poi allo stadio con una tifoseria molto bella e nel momento del cerimoniale Champions ho visto anche qualche lacrima. Queste partite ti rimangono per sempre, si sentiva che il pubblico aveva la voglia di gridare al gol. E’ arrivato nel modo meno pensato, speriamo che Provedel ne faccia altri 4-5 (ride, ndr)

LA GARA – La partita è stata tosta, l’Atletico è una squadra che sa interpretare i momenti di difficoltà, sa quando può far male. Mi è piaciuta la voglia della Lazio di non arrendersi, di gettare il cuore oltre l’ostacolo, va lasciato il calciatore al suo istinto. E’ finita con un risultato importante che darà lavorare la Lazio nel modo migliore, con entusiasmo. La Lazio ed i suoi tifosi devono sentire sempre questa musichetta della Champions, non è semplice ma le basi ci sono. Ora speriamo che questo gol abbia ricreato l’entusiasmo giusto nella squadra e nella tifoseria