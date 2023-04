Giordano: «La Lazio ha fatto una gara seria, l’ha sbloccata...»

Giordano, l’ex attaccante biancoceleste analizza la vittoria di ieri a Monza soffermandosi sulla prestazione della squadra

PAROLE – La Lazio ha fatto una gara seria, l’ha sbloccata e ha raddoppiato con la prodezza su punizione di Milinkovic, evitando di correre rischi finali. E’ stata una prestazione di una squadra consapevole dell’importanza del momento. Ora i biancocelesti hanno quel vantaggio che altri in passato non hanno sfruttato.

Adesso tocca a noi e non dobbiamo sbagliare come altre squadre. Seconda senza Immobile? I singoli poi diventano importanti quando la condizione migliora. Il gioco ti aiuta, ora la squadra di Sarri è molto concentrata, sta sul pezzo, sa quello che vuole. Bisogna fare un plauso a Felipe Anderson che si è calato bene nel nuovo ruolo. Per un periodo puoi sopperire all’assenza di uno come Immobile, ma alla lunga paghi