Giordano: «La Lazio DEVE vincere a Milano, sesto posto fondamentale per…» Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Cosi Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei:

«La Lazio deve andare a vincere a Milano, c’è poco da dire. Nel caso in cui questo accadesse ci sarebbero buone, ma non altissime possibilità di giocarsi il sesto posto fino alla fine (può valere la Champions se l’Atalanta vince l’Europa League e si piazza quinta in campionato). Ci sono degli incastri di calendario che coinvolgono le squadre che devono salvarsi che rendono tutto incerto»