Giordano: «La gara con il Sassuolo sarà insidiosa, la Lazio dovrà fare attenzione...»

Giordano, l’ex biancoceleste analizza ai microfoni di Radiosei la sfida di domani della Lazio contro il Sassuolo

Archiviata la sosta delle nazionali, domani sera al Mapei Stadium torna in campo la Lazio che sfida il Sassuolo di Dionisi. Ai microfoni di Radiosei, ad analizzare il match e le conseguenti insidie ci pensa Bruno Giordano, le sue parole:

SASSUOLO-LAZIO – Berardi si è specializzato anche con il piede destro. Al cross ci arriva sempre. Questi giocatori vanno limitati, perché se sono in giornata fermarli del tutto è praticamente impossibile. Oltre all’uno contro uno, sarà fondamentale fare raddoppi puntuali con Luis Alberto e Zaccagni. Berardi è un giocatore pericolosissimo, certo non lo scopriamo oggi. Pensare che non faccia nulla in 90 minuti è impensabile.

Difensivamente Sarri preferisce concedere qualcosa sugli esterni per difendere meglio centralmente. Attenzione ai tagli di Pinamonti quando Berardi riceve, è una costante. Lauriente ti mette molto in difficoltà con la sua velocità, la è ancora poco concreto. Ha buoni colpi, ma manca di continuità. Il vero punto debole del Sassuolo è la difesa e la Lazio deve fare la partita per vincerla, attaccandola.

Quando vengono attaccati non rientrano tuti e 11 dietro la linea della palla. Berardi spesso rimane alto per dare subito una soluzione per il contropiede. Non troverai una fase difensiva massiccia e per la Lazio, può essere un vantaggio per far girare il pallone. Motivazioni extra per Berardi? E’ già di suo un giocatore sfacciato, è il leader indiscusso del Sassuolo, non credo abbia bisogno di ulteriori stimoli e sta vivendo un buon momento di forma.

Sarri fa bene a dare continuità alla squadra. Mi sembra una scelta logica dopo la pausa, spero che in questi giorni i giocatori un po’ indietro di condizione abbiano fatto un passo in avanti