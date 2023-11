Giordano: «La classifica di Roma e Lazio parla chiaro, il pari non serve a nessuno. Sui giorni in più di riposo dico questo»

Giordano, l’ex attaccante biancoceleste ha parlato ai microfoni di Radiosei alla vigilia della stracittadina tra Lazio e Roma

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano si è espresso riguardo il derby di domenica tra Lazio e Roma rilasciando a riguardo queste parole

PAROLE – Entrambe non hanno regolarità di prestazione e risultati. Tanti inciampi e poche svolte. Le classifiche parlano chiaro, il pareggio non starebbe bene a nessuno. Polemiche sui giorni di riposo? Nel derby non conta nulla, trovi energie dove non pensi possano esserci. È la partita che ti trascina, l’atmosfera prima durante la partita stessa

Forse la Roma dovrà cambiare qualcosa sotto il punto di vista dell’approccio. Negli ultimi derby non ha vinto lo spettacolo. Mi aspetto qualcosa di diverso dalla Roma, forse qualcosa di più offensivo rispetto agli ultimi due appuntamenti. Mi aspetto una Lazio che sappia adattarsi alle situazioni di gioco, che il palleggio sia preciso e veloce e nel caso, il contropiede negli spazi ampi