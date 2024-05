Giordano su Kamada: «Il vero errore è stato fatto 12 mesi fa! Ecco cosa deve fare Tudor». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato del tanto discusso addio di Kamada alla Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Non ci sarei stato al gioco di Kamada. A me il giocatore piace, ma quando vengono a crearsi certe dinamiche, è giusto mettere paletti. Gli errori del passato devono essere insegnamento (vedi Luis Alberto). L’esperienza ti porta a sbagliare il meno possibile. Tudor deve capire che la società ha fatto il possibile col giapponese. Ci sono delle dinamiche che la società non può digerire. Bisogna parlare chiaro, non dare adito a chiacchiere sul futuro del tecnico croato. Per la Lazio è un danno ovviamente, perché adesso deve andare a prendere il suo sostituto, che difficilmente sarà uno svincolato. Kamada resta un giocatore sostituibile, non parliamo certo di Maradona. Il vero errore con Kamada è stato fatto 12 mesi fa».