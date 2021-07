Giordano: «Italia, che impresa! Il merito è di Mancini»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Il tema principale la vittoria dell’Italia a Euro2020

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha parlato dell’Italia vincitrice del campionato europeo.

Le sue parole: «Il lavoro di Mancini è stato fantastico, ha preso una squadra nel baratro e ha riportato in alto il calcio italiano. Anche se non fosse arrivata la vittoria sarebbe stata comunque un’impresa, che bello poi vincere a Wembley contro gli inglesi. Il segreto? Circondarsi di ex calciatori come Evani, Lombardo, Vialli e De Rossi. Anche il loro lavoro è stato decisivo»