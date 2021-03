Giordano: «La Lazio può fare il colpaccio contro la Juve»

Bruno Giordano, ex centravanti della Lazio, ha commentato il match contro la Juventus: ecco le sue parole

Bruno Giordano è intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, per commentare il big match di domani sera tra Juventus e Lazio. Ecco le parole dell’ex attaccante biancoceleste:

MATCH TRA DELUSE – «Mi sembra esagerato. La Juve ha vinto una Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. Credo che abbia i margini per giocarsi il campionato. Dipenderà molto dalla sfida col Porto. Un po’ di delusione c’è, ci si aspettava qualcosa di più, è vero. Per la Lazio siamo in linea con le aspettative, è solo leggermente attardata per il posto in Champions».

COLPACCIO LAZIO – «Se torna quella di 15-20 giorni fa sì, con questa Juve e i suoi problemi di formazione. Ronaldo? Non è un accentratore, non è come Messi dove i palloni passano sempre da lui».