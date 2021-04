Giordano: «Immobile a secco? Il gol arriverà, è solo un momento»

L’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha commentato il momento complicato di Immobile, a secco da 10 partite

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano si è soffermato sul digiuno di gol che affligge Ciro Immobile ormai da 10 partite.

Questo il pensiero dell’ex centravanti di Lazio e Napoli: «Può capitare un periodo così, quando non segni per 6-7 diventa complicato. Ciro è stato anche un po’ sfortunato, quando cerchi il gol non arriva, poi lo trovi quando meno te lo aspetti».