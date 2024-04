Giordano: «Immobile? Bisogna ragionare bene sul futuro». Le parole dell’ex giocatore sul capitano della Lazio

Intervenuto ai microfoni di ilgiornaledellosport.net, l’ex Lazio Bruno Giordano ha parlato dell’anno che sta vivendo Ciro Immobile. Ecco le sua parole.

PAROLE– «Mi aspettavo di più quest’anno da lui. Bisogna ragionare bene sul futuro. Due anni fa Ciro anche giocando con le difese chiuse, che difendevano il vantaggio, faceva gol. Anche più di uno. Aveva una condizione psico-fisica incredibile. Ora certo non rende così. I difensori prima erano terrorizzati da lui. Ora lo affrontano come fosse un giocatore non di primo piano. Non crea l’apprensione di Lautaro od Osimhen. E quindi i difensori, devono essere più sereni. Sta all’allenatore decidere se deve restare in campo quando la squadra è in svantaggio. Però certo, il fatto che da due anni non segni un gol del pareggio è impressionante e Tudor, così come la società, ci dovrebbero ragionare. Quest’anno la Lazio ha un’alternativa. Forse va sfruttata. Come valuto la sua stagione? In Champions ha fatto bene, ma su azione segna poco. E considerando tutte le competizioni sicuramente ci si aspettava di più” ».