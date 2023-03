Giordano: «Immobile? A Monza se è guarito partirà titolare»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio si proietta alla gara contro il Monza soffermandosi sulla presenza di Ciro Immobile

Ai microfoni di Radiosei Bruno Giordano analizza la sfida della Lazio contro il Monza, soffermandosi in modo particolare a Ciro Immobile, ecco le sue parole

PAROLE – Non credo che a Monza Immobile possa rientrare dalla panchina per un rientro graduale. Se sta bene gioca, qui parliamo di valori assoluti che decidono quando e come giocare. Se clinicamente è guarito e continuasse ad allenarsi con il resto del gruppo, a Monza sarà il titolare.

Sarà importante presentarsi nella gara con la Juventus nel modo giusto. Non sarà quella la gara giusta per testare la propria condizione. Magari con il Monza potrà essere utilizzato nella prima ora di gioco, per poi preservarlo in ottica delle prossime. Ora, senza le coppe, c’è una settimana a disposizione per recuperare senza affanni, la cosa va sfruttata anche da questo punto di vista