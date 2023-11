Giordano: «Ieri è stata una grande prova di forza da parte della Lazio. Immobile? E’ un record man e momenti no ci stanno»

Giordano, l’ex attaccante ha parlato ai microfoni di Radiosei della Lazio alla luce della vittoria di ieri e di Immobile

PAROLE – La forza della squadra è stata saper soffrire. Provedel ci ha messo del suo, il sacrificio complessivo della squadra ha pagato. Buona gestione nel secondo tempo. Grande intensità, non è stata una buona partita a livello tecnico, ma serviva questo spirito. Cinismo e un pizzico di fortuna. Immobile? Leggero miglioramento di prestazione. Grande traguardo per lui. Ciro ha battuto record su record, un momento di annebbiamento ci può stare. Lui non deve farsi prendere dalla frenesia, spero che possa vivere in modo più sereno eventuali momento negativi. Non c’è niente di nuovo, anche se il suo gol è importantissimo