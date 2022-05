Giordano: «Gli oscar della stagione vanno a Milinkovic e Immobile»

Bruno Giordano ha assegnato gli oscar della stagione appena conclusa: le sue parole su Immobile e Milinkovic

Bruno Giordano ha assegnato gli oscar ai protagonisti della stagione appena conclusa. Le sue parole a Radiosei.

OSCAR – «Milan la migliore squadra della stagione, per risultati, ma anche per la tipologia di gioco che è molto vicina ai miei gusti. Una sorta di ‘piccolo Liverpool’. Miglior portiere Miagnan, che è entrato subito in sintonia, è un grande leader. Miglior difensore: Tomori. Miglior centrocampista: Milinkovic. Sono indeciso con Tonali, ma altrimenti sarebbe tutto Milan. Miglior esterno Leao, anche se Perisic non ha sbagliato una partita in tutta la stagione. Immobile come attaccante, anche se Lautaro Martinez ha fatto molto bene e ho un debole per lui. Squadra flop la Juventus, perché un quarto posto on può bastare a fronte di due finali perse e un gioco non entusiasmante. Miglior allenatore, ovviamente, Stefano Pioli».