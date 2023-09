Giordano: «Ecco come giocherei domani contro il Monza»

Giordano, l’ex attaccante esprime il suo parere sulla sfida di domani tra Lazio e Monza ai microfoni di Radiosei

Intervenuto ai microfoni di Radiosei alla vigilia di Lazio-Monza, Bruno Giordano ha espresso il suo parere sulla partita di questa sera e rilascia queste parole

PAROLE – Palladino si è presentato benissimo la scorsa stagione. Ha dietro una società importante e seria e lui ha dimostrato di avere idee molto chiare. Il Monza non ha cominciato bene la stagione, c’è da aspettare per dare un giudizio. Finora, dal suo insediamento, secondo me ha fatto molto bene. Il Monza è una buona squadra, il giusto mix fra giovani e giocatori esperti. Loro non hanno grandissime pressioni e una rosa che può salvarsi serenamente. Possono ottenere grandi risultati anche grazie alla testa libera. Squadra difficile, ma se noi andiamo sull’onda del pareggio di Provedel possiamo portare a casa tre punti. Ne servono sei, considerando anche il Torino. Dipende dalla Lazio. Non stai affrontando una squadra superiore. Con tutte le insidie che può nascondere la squadra di Palladino, se la Lazio entra in campo con il piglio giusto i 3 punti restano a Roma

Rovella? Ci può stare farlo partire dal 1′. Conosce gli avversari alla perfezione e da ex, spesso si tirano fuori prestazioni di livello. Dico: Rovella, Guendouzi e Luis Alberto. Anche a livello di contrasto, Pessina e Gagliardini hanno bisogno di essere tamponati. Per fortuna la Lazio ha 6 centrocampisti tutti diversi l’uno dall’altro, c’è scelta. Davanti mi aspetto Immobile. Ci sarà tempo e modo per fare cambi, anche nel prossimo futuro