Giordano: «Sarri alla Lazio? I concetti e le idee ci sono»

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’arrivo di Sarri in biancoceleste. Le sue dichiarazioni

Un nuovo capitolo della storia della Lazio sta per iniziare: Maurizio Sarri, infatti, sta per sedersi sulla panchina biancoceleste. Dell’arrivo del tecnico ex Napoli e Juventus ha parlato anche Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sarri alla Lazio? Potrebbe fare come a Napoli. Certo, i concetti sono quelli, le caratteristiche dei calciatori poi magari ti portano a fare qualcosa di diverso. Insigne alla Lazio non c’è, così come Callejon. Giocherà in quel modo magari con accorgimenti diversi e con uomini diversi».