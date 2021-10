Giordano: «Vogliamo il sarrismo, ma mancano i presupposti»

Bruno Giordano – ex attaccante della Lazio – ha analizzato il momento della squadra biancoceleste e l’operato di Sarri

Bruno Giordano, in diretta sulle frequenze di Radiosei, ha commentato la gara di ieri tra Lazio e Verona. Le parole dell’ex attaccante biancoceleste:

«Questa è una sconfitta più brutta rispetto a Bologna, c’era stata l’avvisaglia. Siamo ricaduti nella stessa situazione. Si può parlare di tattica, di giocatori adatti o meno, ma a questa squadra manca il furore. Penso alle rimonte con il Torino ed il Sassuolo a tempo scaduto. Con l’avvento di Sarri si è parlato troppo di aspetti di natura tattica e si è persa la componente principale. Noi stiamo cercando disperatamente il ‘sarrismo’, quando poi manca il presupposto. Spetta anche al tecnico entrare dentro la testa dei giocatori per ritrovare quel furore di cui non si può fare a meno, anche se va detto che non tutto è addestrabile».