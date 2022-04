Giordano: «Continuando così i bambini non sceglieranno più di tifare la Lazio»

L’ex attaccante biancoceleste Giordano ha parlato della battaglia tra Lotito e i tifosi della Lazio

Bruno Giordano, storico ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha parlato della battaglia tra il presidente Lotito e i tifosi biancocelesti.

DISAMORE – «Da calciatore nella Lazio non ho mai vissuto una situazione ambientale come quella di domenica con il Milan. Ai miei tempi i tifosi restavano allo stadio anche a fine gara, magari per contestare. E’ ovviamente una situazione negativa, ma la colpa di quanto accaduto in campo non è dei tifosi. Hanno intrapreso un percorso e nessuno può imputargli nulla, sarà il tempo e decidere quello che accadrà. Bisogna pensare anche al futuro del tifoso laziale. Se continuiamo così nel corso del tempo si perderanno unità, a differenza di quanto e come si sta seminando dall’altra parte del Tevere. Andando avanti così i bambini non sceglieranno più di tifare questo club. Per fortuna abbiamo un giocatore come Immobile, altrimenti non so cosa sarebbe accaduto. Nessuno chiede a Lotito di investire tanti soldi, ma solo di mettere amore per la Lazio, di curare questo aspetto».