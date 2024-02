Giordano: «Ci si preoccupa dell’estetica e non più dei risultati. Anche contro il Bayern la Lazio…». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha commentato il match col Bologna soffermandosi sul tema dell’impostazione dal basso a detta sua non sempre funzionale al risultato.

PAROLE– «La partita contro il Bologna è stata giocata bene per 40 minuti e poi un errore di concetto ha restituito entusiasmo al Bologna che è andato a riposo con un risultato inaspettato. Nel secondo tempo un calo evidente della Lazio ha permesso ai felsinei di trovare la via del gol. Onestamente avere 9 punti reali di svantaggio da Atalanta e Bologna mi sembra per questa Lazio un divario impossibile da colmare ».

GIOCO– «Non puoi impostare una costruzione dal basso quando hai tutti gli uomini marcati. Non mi piace questo modo di impostare, ma in questo momento va di moda. Poi passerà il tempo e si affermerà qualche altro principio. Tra l’altro in questo modo le squadre diventano prevedibili perché tutti giocano allo stesso modo. Vorrei vedere le statistiche di quanti gol nel mondo vengono realizzati grazie alla costruzione dal basso e quanti invece vengono subiti. È un modo di giocare che non porta nulla. Non capisco perché ci si preoccupi dell’estetica e non più dei risultati. Arrivano troppi gol subiti da questi giochetti e si cercano troppo. Anche contro il Bayern la Lazio stava per subire gol per un giochetto nell’area piccola tra Provedel e Guendouzi ».