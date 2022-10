Giordano: «Champions? Molto dipenderà dal rendimento di Juve e Inter»

Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha commentato il momento della Lazio: ecco le sue parole

Bruno Giordano è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per commentare le ambizioni della Lazio. Le sue parole:

CLASSIFICA – «L’ultima giornata di campionato ha detto che le due provinciali non mollano. L’Udinese e l’Atalanta resistono in testa alla classifica con merito. I friulani sono più convinti dei propri mezzi, hanno la sensazione che possano tornare ai tempi di Di Natale. La Lazio è una conferma, come minimo è abituata a fare tre reti a squadre minori come lo Spezia. Da questo punto di vista per tipo di gioco e qualità di giocatori ricorda il Napoli. In generale ci sono 5-6 squadre nettamente superiori al resto del gruppone, sta venendo meno la Fiorentina che è partita male e che sta deludendo».

CHAMPIONS – «La corsa della Lazio al quarto posto credo che sia collegata al rendimento di Inter e Juventus. Se entrambe o una delle due venisse a mancare, la squadra di Sarri potrebbe inserirsi. Se noi facciamo il massimo e loro fanno il massimo non ci arriviamo».