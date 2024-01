Giordano sui nuovi acquisti della Lazio: «Castellanos? A Roma passi da brocco a fenomeno. Kamada ha qualità, va atteso»

Bruno Giordano ha avuto modo ai microfoni di Radiosei di discorrere sui nuvoi acquisti della Lazio, in particolare su Castellanos e Kamada, i colpi più importanti dell’estate biancoceleste. Le sue dichiarazioni:

CASTELLANOS – «Mi piace tanto, ma a Roma siamo fatti così. Passi da brocco a fenomeno per un ingresso sbagliato o una buona prestazione, bisogna avere equilibrio nei giudizi. Il Taty secondo me con qualche rigore può arrivare a 14-15 gol, è uno che sa giocare a calcio. In Italia poi non è che ci siano tanti in fenomeni. Se leviamo Osimhen e Lautaro non mi sembra di vedere dei grandi campioni».

KAMADA – «Pretendiamo che faccia subito 7-8 gol, come Castellanos che deve diventare Immobile in tre mesi. L’ho detto, per un nuovo arrivato è fondamentale giocare con continuità, così puoi dimostrare il tuo valore. Kamada va atteso, ha qualità sia fisiche che tecniche. È un giocatore importante, si deve solo ambientare».