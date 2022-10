Giordano: «Cancellieri? Più lo vedo e più mi rendo conto di una cosa»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei della vittoria di ieri sera della Lazio contro il Midtjylland. Le sue parole

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei della vittoria di ieri sera della Lazio contro il Midtjylland.

PAROLE – «Vittoria più che meritata, peccato per quel gol che ha costretto la squadra a sprecar tante energie per recuperare. Ancora non è fatta, serve l’ultimo sforzo per raggiungere la qualificazione. Cancellieri? Non è un centravanti, più lo vedo, più me ne rendo conto. Meglio esterno, ha più spazi. Come vice Immobile, dico sempre Pedro. Romero ha buona intraprendenza e poco spazio, cerca di dimostrare in pochi minuti quanto altri devono dimostrare in un’intera partita. La Lazio ci crede, ma non so fino a che punto, per il discorso contrattuale. Come doti, ci si può sicuramente lavorare come esterno. Zaccagni è un fattore, i compagni si appoggiano molto su di lui e 9/10 costringe l’avversario al fallo».