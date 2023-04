Giordano: «Attenta Lazio, l’Inter sarà avvelenata»

L’ex bomber biancoceleste ha analizzato il prossimo impegno della Lazio

Intervistato dai microfoni di Radiosei, l’ex biancoceleste Bruno Giordano ha analizzato la prossima sfida tra Lazio ed Inter.

LE PAROLE- «L’Inter è globalmente in crescita, ma non è che stia attraversando un periodo eccezionale. Il primo tempo di Empoli è stato scandaloso da questo punto di vista. La gara l’ha decisa uno strappo di Lukaku. Certo che tornare a vincere aggiunge fiducia. Domenica contro la Lazio ci sarà una squadra avvelenata che vorrà batterti. Ora c’è un ambiente più sereno e gasato rispetto a poche settimane fa. Cose che anche la Lazio non deve perdere a causa di una sconfitta. Credo che uno dei due acciaccati non sarà schierato da Inzaghi. Immagino che Barella possa giocare, mentre Calhanoglu possa essere risparmiato. Nella Lazio credo che tornerà titolare Cataldi, per poi sfruttare Vecino in corso d’opera in base a come va la partita»