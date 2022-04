Giordano accusa: «La Lazio non si fa sentire, è una società passiva»

L’ex biancoceleste Giordano ha criticato duramente il silenzio della società Lazio prendendo come spunto le provocazioni che lancia Mourinho

Bruno Giordano, storico ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha criticato duramente il comportamento passivo della società biancoceleste prendendo come spunto le tante provocazioni lanciate da Mourinho.

L’ACCUSA – «Attacchi mediatici e di Mourinho nei confronti della Lazio? Sotto l’aspetto della propaganda, la Roma sta lavorando bene riuscendo a portare molti tifosi anche in gare non importanti. Quello che dice Mourinho, però, è molto grave. Non puoi parlare della Lazio e di questioni arbitrali se non sono riferite ad una singola partita. Ogni intervista che fa sembra scontato che vada bene anche se lede l’immagine di un altro club.

La Lazio dal canto suo non si fa sentire. E’ una società passiva, non ci sono interviste, non c’è una comunicazione che rappresenta lo stato d’animo del tifoso. Questo è sempre mancato negli ultimi anni. In altri tempi qualcuno avrebbe risposto certamente».