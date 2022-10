Giordano: «A Bergamo ho visto la perfezione. Quando giochi così...»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei della vittoria di ieri della Lazio contro l’Atalanta

PAROLE – «Ieri a Bergamo abbiamo visto la perfezione. Tutto quello che la Lazio ha provato l’ha riversato in campo contro una squadra che aveva tutto per metterti in difficoltà. È sembrato tutto semplice,c’è stata la perfezione sotto ogni punto di vista. Dalla qualità del gioco alla convinzione, dal controllo al pressing, passando per il ritmo. È stata una gara talmente bella che è dura pensare possano essercene altre. Giocava 1-2 tocchi, ma con velocitá e dinamismo, gli avversari non potevano non arrivare un attimo dopo nella pressione. Quando giochi così è dura per chiunque. Sarebbe stata dura anche per Napoli e Milan».