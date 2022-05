Giocatori Lazio in nazionale: ecco tutti gli impegni dei biancocelesti

La Lazio ha pubblicato sul proprio sito ufficiale gli impegni di tutti i giocatori chiamati dalle rispettivi Nazionali

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lazio ha fatto il punto su tutti i giocatori chiamati nelle rispettive Nazionali e gli impegni che dovranno affrontare.

Acerbi, Lazzari, Zaccagni | Amichevole, Nations League

L’Italia si tinge ancora di biancoceleste con ben tre calciatori di mister Sarri convocati dal ct Roberto Mancini per la Finalissima Argentina-Italia, in programma il 1 giugno a Wembley, e per le successive quattro gare di Nations League contro Germania, Ungheria, Inghilterra e nuovamente Germania.

Milinkovic | Nations League

Dopo una stagione esaltante con l’aquila sul petto, il Sergente cerca conferme con la maglia della Nazionale. Il numero 21, tra il 2 ed il 12 giugno, prenderà parte alle gare della Serbia contro Norvegia, Svezia e Slovenia (andata e ritorno).

Marusic | Nations League

Ancora una chiamata con la rappresentativa nazionale per Adam Marusic che, insieme al Montenegro, prenderà parte, al 4 al 14 giugno, a ben quattro sfide di Nations League con Romania (andata e ritorno), Finlandia, Bosnia.

Hysaj | Nations League, Amichevole

Elseid Hysaj sempre più vicino alla presenza numero settanta con la maglia dell’Albania. L’esterno biancoceleste, infatti, fermo al momento a quota sessantasei gettoni, parteciperà alle prossime due sfide di Nations League della nazionale balcanica contro Islanda ed Israele, alle quali si aggiungerà l’amichevole del 13 giugno con l’Estonia.

Romero | Torneo Maurice Revello

Conclusa la prima stagione nella Capitale, il baby talento Luka Romero torna a vestire i panni dell’Argentina Under20 che, tra il 29 maggio ed il 12 giugno in Francia, parteciperà al Torneo Maurice Revello. Tre le gare al momento in programma con Arabia Saudita, Panama e Serbia.

Cabral | Qualificazioni Coppa d’Africa, Amichevole

Archiviata la gioia per il primo gol in Serie A, Jovane Cabral prova a ripetersi con in Nazionale. Tre gli impegni in calendario per la rappresentativa del Capo Verde, due validi per le Qualificazioni della prossima Coppa d’Africa contro Burkina Faso e Togo, mentre a chiudere il quadrò sarà l’11 giugno l’amichevole contro l’Ecuador.

Kamenovic | Qualificazioni Euro 2023

Dopo l’esordio in Serie A, Dimitrije Kamenovic prova a chiudere la stagione in bellezza con la divisa dell’Under 21 serba. Il giovane difensore biancoceleste scenderà infatti in campo il 2 ed il 7 giugno contro Francia e Far Oer nelle sfide valide per la Qualificazione ai prossimi Europei Under 23.