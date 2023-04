Gimenez-Lazio, il padre: «Sarà difficile dire di no se un club…». Le parole del padre del giocatore del Feyenoord

Ai microfoni di ESPN si è espresso il padre di Santiago Gimenez del Feyenoord sul suo futuro. Il giocatore è stato accostato più volte alla Lazio in vista del mercato estivo. Queste le sue considerazioni:

PAROLE– «Sarà difficile dire di no se un club si presenterà con trenta milioni di euro per Santi. Inoltre, è un modello di reddito per il Feyenoord. sarebbe nell’interesse di grandi club come Atlético Madrid, Siviglia, Inter e Lazio. Ma mi piacerebbe che rimanesse al Feyenoord per un altro anno, per crescere ulteriormente. Abbiamo intenzione di parlare con Dennis te Kloese. Santi ha un contratto. Non vuole che il quaranta-cinquanta per cento della squadra se ne vada. Siamo tranquilli, lui è felice al Feyenoord. Non c’è ancora nulla di concreto »