Gimenez torna sulla Lazio: «Io in Serie A? Grazie a mio padre potrei…»

Dopo la vittoria contro la Lazio Santiago Gimenez è tornato a parlare del suo possibile approdo in Serie A, con un aneddoto sul padre

Continua a far parlare di sè Santiago Gimenez. Protagonista assoluto della recente vittoria in Champions League contro la Lazio, a Mediaset Infinity ha detto la sua sul suo possibile trasferimento in Serie A.

LE PAROLE – «La Serie A è un torneo molto competitivo, a chiunque piacerebbe giocare in Italia. Tra l’altro, ho il passaporto italiano grazie alla origini di mio padre».